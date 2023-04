Erstellt am 18. April 2023 (00:00)

Erstellt am 18. April 2023 (00:00)

Unser historischer Gewölbekeller in der Nussdorfer Schlossberggasse 1, ist am 29. und 30. April und am 1. Mai von 10.-18 Uhr für Sie geöffnet! Event: Kamp-, Krems-u. Traisentaler WEINFRÜHLING Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ganz besonder nach tel. Voranmeldung!! Familie Herzinger & Team !

Öffnungszeiten

29.04.2023 - 01.05.2023

an den 3 Tagen von 10-18 Uhr

Kontakt

Weinfrühling im Weinkeller | Weingut Herzinger

Daniela Herzinger

3134 Nußdorf, Nussdorfer Schlossberggasse 1

0664 5834554



http://www.weingut-herzinger.at