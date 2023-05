Erstellt am 16. Mai 2023 (00:00)

Liebe Gäste, wir freuen uns sehr vom 24. Mai bis 29. Mai in der Brunngasse 161 in Poysdorf begrüßen zu dürfen! Kosten Sie die ausgezeichneten Weine und köstlichen Hauerschmankerl in einem schönen Ambiente! NEU unser Weinviertler Wild, genießen Sie exklusive Schmankerl - Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Ebinger!

Öffnungszeiten

24.05.2023 - 29.05.2023

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

WEINFRÜHLING TRIFFT WILD Weingut Ebinger

Familie Ebinger

2170 Poysdorf, Brunngasse 161

0664 2564315



https://www.weingut-ebinger.at