"Time for Wine - Nimm dir Zeit, denn es ist kostbares Gut." Unser Familienbetrieb steht unter dem Motto "Zeit für Wein". Die Lebensfreude & die Tradition spiegeln sich in unseren Weinen. Besuchen Sie uns doch bei uns am Weingut. Jeweils ab 16 Uhr bieten wir in unserem Verkostungsraum passend zu unseren genussvollen Weinen leckere Köstlichkeiten an.

Öffnungszeiten

01.08.2019 - 04.08.2019

von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Weingut Andreas Schuster - Offene Tage

A. Schuster und Mitgesellschafter

3552 Lengenfeld, Langenloiser Straße 48

02719 8414