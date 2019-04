Erstellt am 01. Mai 2019 (00:00)

Erstellt am 01. Mai 2019 (00:00)

Unser Heuriger "Zum Alten Rathaus" Familie Hans liegt direkt im Zentrum von Asparn an der Zaya. Mit insgesamt 250 Plätzen in verschiedenen grossen Stüberl oder Sälen und einem Gastgarten samt Weinlaube und Spielplatz im Innenhof sind selbst wirklich große Reisegruppen bestens aufgehoben. Beim Weinbau achten wir auf kontrollierten und integrierten Pflanzenschutz und bemühen uns, im Weingarten wie in der Kellerwirtschaft, die Grundsätze naturnaher Erzeugung zu befolgen. Durch strenges Ausdünnen, gezielte Laubarbeit, schonendes Pressen und kontrollierte Gärung erzielen wir gebietstypische Weine. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

15.02.2019 - 13.05.2019

Freitag bis Montag ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Weingut-Heuriger-Gästezimmer Familie Hans

"Zum Alten Rathaus" Familie Hans

2151 Asparn/Zaya, Hauptplatz 11

02577 8330



http://www.weingut-hans.at