Erstellt am 06. Juli 2020 (00:00)

Erstellt am 06. Juli 2020 (00:00)

Bis 25. Juli mit Grill & Chill! In Ergänzung zum klassischen Heurigenbuffet, bieten wir ausgewählte Grillspezialitäten in unserem schattigen Innenhof. Am Mo., 20. Juli: Tini Kainrath ist mit „Im Woid - ein südamerikanisches Abenteuer im ostösterreichischen Dialekt“ - zu Gast im Schaflerhof. Einlass 17:30 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr Mit Kellererlebnis & Verkostung Eintritt: EUR 19,- inkl. Weinverkostung – Reservierungen unter 0699/152 38 00 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

Montag-Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11:30 Uhr

Kontakt

Weingut & Heuriger SCHAFLERHOF

Familie Schafler

2514 Traiskirchen, Wiener Straße 9-11

0699 15237800



http://www.schaflerhof.at