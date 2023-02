Schöne Stunden bei einem guten Glas Wein und hausgemachten Speisen laden zum Verweilen in unserem Heurigenlokal ein, das direkt an den Weinkeller grenzt. Der Buschenschank Unger wurde 2002 eröffnet und war der erste im Vollerwerb in Bad Pirawarth. Während der Austeckzeiten ist die ganze Familie vertreten. Unser Garten – mit herrlichem Ausblick über Bad Pirawarth und die umliegenden Orte – lädt an schönen Sonnentagen ein, unsere Schmankerl aus Küche und Keller zu genießen.

Öffnungszeiten

10.02.2023 - 05.03.2023

jeweils Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr

Kontakt

Weingut & Heuriger Unger

Familie Unger

2222 Bad Pirawarth, Kellergasse

02574 2077



http://www.weingutunger.at