Erstellt am 25. Juni 2021 (00:00)

Zahlreiche kulinarische Geheimnisse und Schmankerl gibt es in unserem Heurigen. Sämtliche Speisen sind aus hauseigener Produktion. Das urige Heurigenlokal, in dem auch alle Weine verkostet werden können, befindet sich in der Arbesthaler Kellergasse.

Öffnungszeiten

25.06.2021 - 11.07.2021

Montag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag, Sonntag & Feiertag ab 14 Uhr

Kontakt

Weingut Nadler

Familie Nadler

2464 Arbesthal, In der Kellergasse 31; (Navi: gegenüber Hauptstrasse 88)

0664 1828673



http://www.weingut-nadler.at