Liebe Weinfreunde! Wir laden euch herzlich zu WEIN und FEINES VOM SCHWEIN am Freitag den 12. August und Samstag den 13. August ein. Es erwartet euch köstliches vom Schwein in verschiedenen Varianten mit abgestimmter Weinbegleitung. Eintritt: € 40,00 (Alkoholfreie Variante: €30,00) Inkludiert sind: 3 Gänge mit 8 Weinen, Mineralwasser und Fruchtsäfte. Teilnahme NUR miz Voranmeldung möglich! Tel. 0664/ 16 39 052 oder 0676/ 42 24 236 (oder per E-Mail; weingut@sigiresch.at) - WHY RUSCH WHEN YOU CAN RESCH -Wir freuen uns auf euren Besuch!

Öffnungszeiten

12.08.2022 - 13.08.2022

Beginn: 18:30 Uhr

Kontakt

Weingut Siegfried Resch lädt zu WEIN & FEINES VOM SCHWEIN

Familie Resch

3452 Mossbierbaum, Barbaraweg 6

0664 1639052