Alles Neu am Weinberghof Ilkerl Luf in Rehberg! In unserem neu renovierten Heurigenlokal verwöhnen wir Sie mit hausgemachter, moderner Kulinarik und feinem Wein aus unserem Keller! Im Sommer bieten wir Ihnen mit unserer idyllischen Laube und dem weitläufigen Garten das ideale Ambiente für entspannte und genussvolle Stunden. Wir freuen uns auf einen kulinarischen Abend mit Ihnen bei uns am Weinberghof! Reservierungen erbeten!

Öffnungszeiten

04.08.2022 - 08.08.2022

Donnerstag bis Montag ab 17 Uhr, Reservierung erbeten!

Kontakt

Weingut und Heuriger ILKERL LUF

Peter Luf

3504 Krems-Rehberg, Rehberger Hauptstraße 57

0664 2531168; 02732 85758



https://www.ilkerl.com