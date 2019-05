In unserem Heurigenlokal werden Sie mit traditioneller Hausmannskost, saisonalen Schmankerln und Gerichten nach der 5-Elemente-Lehre verwöhnt. In der gemütlichen Gaststube finden 60 Personen Platz; in der warmen Jahreszeit können bis zu 100 Gäste die angenehme Atmosphäre unter blauem Himmel zwischen Weinbergen und Kellern genießen. Unser Heuriger befindet sich in den Schnellern Kellern in Kleinhadersdorf. Gruppen werden in unserem TOP-HEURIGEN auch außerhalb der Öffnungszeiten gegen Voranmeldung gerne in Empfang genommen.

Öffnungszeiten

13.05.2019 - 19.05.2019

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Weingut und TOP Heuriger Rieder - Offener Keller

Familie Rieder

2170 Kleinhadersdorf, Schnellern Kellern

0664 2029765



http://www.riederwein.at