Erstellt am 17. September 2023 (00:00)

Liebe Heurigengäste, stürmisch in den Herbst in der Weinstube, Terrasse oder in den Garten! Das gemütliche Ambiente lädt zur Verkostung unserer Weine und der angebotenen Winzerschmankerl ein. Im Weinshop beim Toreingang zum Weinhof können Sie nochmals aus unserer Produktpalette wählen und Ihr persönliches Weinlager auffüllen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Arocker!

Öffnungszeiten

22.09.2023 - 24.09.2023

ab 14 Uhr geöffnet

Kontakt

Weinherbst im Weinhof Arocker

Familie Arocker

3712 Maissau, Hauptplatz 12

02958 8514



http://www.arocker.at