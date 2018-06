Erstellt am 24. Juni 2018, 00:00

WEINHOF Ernst & Anna FINK in KRUSTETTEN .

Nichtraucher! Wir führen im Haupterwerb einen Weinbau- und Obstbaubetrieb mit Buschenschank im bekannten Wein- und Heurigenort K r u s t e t t e n, gelegen auf einer Anhöhe zum Tor der Wachau mit herrlichem Rundblick auf Krems und das Benediktinerstift Göttweig. Familienbetrieb mit 20 ha Rebfläche und 6 ha Obstgärten. Vermarktet werden die Weine großteils über den Ab-Hof-Verkauf an Privatkunden und den Buschenschank. Eine weitere Vermarktungsschiene wurde auch in den Westen Österreichs und den deutschen Raum aufgebaut, wo ebenfalls Privatkunden und die Gastronomie beliefert werden. Um Gastlichkeit, Gemütlichkeit und den persönlichen Kontakt zum Kunden sind wir stets bemüht und versuchen somit dies an vorderste Stelle zu stellen. Ein Besuch beim Weinhof Fink lohnt sich! Überzeugen sie sich selbst!

Öffnungszeiten

25.06.2018 - 08.07.2018

täglich ab 12 Uhr geöffnet

Kontakt

WEINHOF Ernst & Anna FINK in KRUSTETTEN

Ernst Fink

3508 Krustetten, Hollenburger Straße 2

02739 2544



http://www.weinhof-fink.at