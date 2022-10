Wein, Jause und Gemütlichkeit lassen sich am besten bei unserem traditionellen Heurigen verbinden, wenn es wieder heisst „AUSGSTECKT IS“ Der Heurige hat 5 mal jährlich geöffnet und unsere Gäste werden dabei in gepflegter Atmosphäre mit eigenen Weinen, Säften und regionalen Spezialitäten aus der Küche, welche am eigenen Hof verarbeitet werden, verwöhnt. Es wird dabei großer Wert gelegt, diesen in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und als traditionellen „bäuerlichen Buschenschank“ zu führen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

02.11.2022 - 15.11.2022

täglich ab 12 Uhr

Kontakt

WEINHOF FINK in KRUSTETTEN

Ernst Fink

3508 Krustetten, Hollenburgerstraße 2

02739 2544



http://www.weinhof-fink.at