Erstellt am 02. November 2022 (00:00)

Heuriger sperrt coronabedingt nach einem Tag zu! Obermiesting. - Am 5. November 2021 öffnete der beliebte Heurigen Ruthmair, am 6. November musste er wieder geschlossen werden. Grund sind zwei Coronainfektionen in der Familie Ruthmair.Danke für Ihr/euer Verständnis!! Dienstag und Freitag Feuerflecken ab 17 Uhr, gute Bauernjause, DAC-Weine! Familie Ruthmaier freut sich, Sie beim Heurigen verwöhnen zu dürfen.

GESCHLOSSEN - 2 Coronaerkrankungen i.d. Familie

Weinhof & Heuriger Ruthmair

Ruthmair KG

3141 Kapelln, Obermiesting 5

02784 2261



http://www.heuriger-ruthmair.at