Was macht eine Krakauer aus Krakau in Fels am Wagram? Genießen Sie unterm schattigen Nussbaum polnische und österreichische Delikatessen, die zu unseren Weinen passen. Für die Augen gibt es eine Fotoausstellung und für die Ohren am Mittwoch, Freitag und Samstag eine Lesung satirischer Texte. Familie Wieser freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

06.08.2018 - 12.08.2018

täglich geöffnet ab 16 Uhr;Sonntag ab 11 Uhr

Kontakt

WeinKunstTreff

Heuriger Familie Wieser

3481 Fels am Wagram, Wora Kellergasse;Haftnerweg

0664 2338411



http://www.wieserwein.at