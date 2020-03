Erstellt am 10. März 2020 (00:00)

Unser Weinrestaurant Fassbinderhof liegt im Herzen von Gumpoldskirchen. In unserem Weinrestaurant bieten wir Ihnen eine genussvolle Vielfalt an kulinarisch traditionellen & saisonalen Speisen, und prämierten Eigenbauweinen. Nachhaltigkeit & Regionalität ist uns wichtig: Wir beziehen unsere Produkte fast ausschließlich von heimischen und regionalen Partner und Produzenten. Das Lokal bietet 130 Innensitzplätze in traditioneller Atmosphäre. Der Gastgarten verfügt über 160 sonnige Plätze im grünen Garten & blumigen Innenhof. Für unsere jüngsten Gäste bietet der Fassbinderhof ein Spielzimmer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

10.03.2020 - 29.03.2020

Dienstag – Sonntag, 11 – 23 Uhr geöffnet

Kontakt

Weinrestaurant Fassbinderhof

2352 Gumpoldskirchen, Wienerstraße 22

02252 62187



http://www.fassbinderhof.at