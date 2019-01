In Dürnstein an der Donau befindet sich das Weingut Heuriger Bäuerl. Auf vier Hektar werden hier in Oberloiben hervorragende Weine produziert. Doch das ist längst nicht alles, was das Weingut in der Wachau so einzigartig macht. Im Heurigen Bäuerl kann man auch eine moderne Küche mit vielen regionalen österreichischen Schmankerln und steierischem Einfluss in einer gemütlichen Atmosphäre mit Blick auf die Donau genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

25.01.2019 - 03.02.2019

ab 16 Uhr

Kontakt

Winzerheuriger Bäuerl

Wolfgang Bäuerl

3601 Dürnstein, Oberloiben

0699 12003331



https://www.baeuerl.at