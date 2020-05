Unsere Familie bewirtschaftet seit drei Generationen in diesem herrlichen zur Donau abfallenden Weinbergen einen ca. 18 ha Weinbaubetrieb. In der Großlage des Göttweiger Berges hat man auch eine wunderschöne Panoramenaussicht über den Weingärten in das herrliche Donautal. Als Familienbetrieb liegen uns nicht nur unsere Rebstöcke, Trauben und Weine am Herzen, sondern auch unsere Kunden. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Bei gemütlicher Atmosphäre im Verkostungsraum oder beim Heurigen können Sie regionale, saisonale Spezialitäten und unsere Weine genießen.

Öffnungszeiten

27.05.2020 - 09.06.2020

ab 13 Uhr geöffnet

Kontakt

Winzerhof Geppel-Mayer

Winzerhof Geppel-Mayer

3508 Krustetten, Nußdorferstraße 116

02739 2627



http://www.weingut-geppel-mayer.at