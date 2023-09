Erstellt am 11. September 2023 (00:00)

Genießen Sie einen gemütlichen Abend in unserem TOP-Heurigen. Wir servieren Ihnen regionale Heurigenspezialitäten und dazu passend unsere prämierten Weine, Säfte sowie Edelbrände in unserem traditionellen Heurigenlokal oder im Sommer in unserem mit Blumen dekoriertem Hof. Wir achten besonders auf die Herkunft der Grundprodukte unserer Speisen und bereiten diese selbst zu – wie hausgemachte Blunz’n, Leberpastete und Braten. Unser Hausbrot besteht aus hofeigenem Getreide und wird von Verena traditionell mit Natursauerteig täglich frisch gebacken. Auch die Käsesorten sind wohl ausgesucht – Bio-Schafkäse aus dem Pielachtal, Bregenzerwälder Bergkäse oder Elixhausener Emmentaler. Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es ab 18 Uhr unsere hausgemachten Feuerflecken! Natürlich wird auch auf die Naschkatzen nicht vergessen: Jeden Tag werden Strudel & Kuchen frisch gebacken! Wir freuen uns Sie bei uns beim Heurigen begrüßen zu dürfen! Ihre Familie Müller

Öffnungszeiten

15.09.2023 - 24.09.2023

täglich ab 15 Uhr

Kontakt

Winzerhof Müller



3508 Krustetten, Hollenburgerstraße 12

02739 2691;



https://www.weingutmueller.at/heuriger