Erstellt am 30. März 2020 (00:00)

Genießen Sie einen gemütlichen Abend in unserem TOP-Heurigen. Wir servieren Ihnen regionale Heurigenspezialitäten und dazu passend unsere prämierten Weine, Säfte sowie Edelbrände in unserem traditionellen Heurigenlokal oder im Sommer in unserem mit Blumen dekoriertem Hof.

Öffnungszeiten

01.04.2020 - 14.04.2020

täglich ab 15 Uhr geöffnet

Kontakt

Winzerhof MÜLLER

Familie Müller

3508 Krustetten, Hollenburgerstraße 12

02739 2691



http://www.heurigermueller.at