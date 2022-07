Erstellt am 26. Juli 2022 (11:01)

Erstellt am 26. Juli 2022 (11:01)

7. August 2022 11-20 Uhr findet der Wölblinger Weinblick statt (nur bei Schönwetter). Aufgeteilt auf eine Strecke von 1,5 km bieten 9 regionale WinzerInnen ihre Produkte direkt in den malerischen Weingärten von Unterwölbling an. Die Gäste haben die Möglichkeit, zu einem Preis von 15 Euro pro Person die Weine der WinzerInnen zu verkosten und den einzigartigen Wein vom Wölblinger Urgestein zu genießen. Zusätzlich gibt es auch leckere Fruchtsäfte, Heurigenschmankerl und eine Bar der JungwinzerInnen. Bitte festes Schuhwerk mitbringen! Teilnehmende Betriebe: Winzerhof Erber, Winzerhof Müllner, Weinhof Schabasser, Weingut Fink, Weingut Martin Rosenberger, Winzergut Ortmann, Weinbau Thomas Rennhofer, Gaumenfreunde Tanja & Thomas Müllner und Winzerhof Mader. Die Veranstaltung findet in den Weingärten von Unterwölbling statt. (Ried Leithen, 3124 Unterwölbling, Beschilderung auf den Straßen zum Veranstaltungsort)

Öffnungszeiten

07.08.2022 - 07.08.2022



Kontakt

Wölblinger Weinbauverein

Wölblinger Winzer

3124 Wölbling, Unterwölbling 2

0660 4843488