Erstellt am 01. August 2022 (00:00)

WÖLBLINGER WEINBLICK - 7. August 2022 @ Ried Himmelreich, Unterwölbling Der Wölblinger Weinblick geht in die dritte Runde! Um euch alle unsere einzigartigen Rieden in Wölbling zu zeigen, findet das Event diesmal in der RIED HIMMELREICH statt. Flaniert durch die malerischen Weingärten der Ried Himmelreich und verkostet Weine, wo sie entstehen. Es bietet sich euch die Möglichkeit bei 8 Wölblinger WinzerInnen Wein, Sekt und natürlich auch einige Raritäten zu verkosten. Zusätzlich zur Weinverkostung wird mit traditionellen Heurigenschmankerl für euer leibliches Wohl gesorgt. Kosten: 15€ / Person Standort: Ortseinfahrt 3124 Unterwölbling (Koordinaten: 48,32472° N, 15,61729° O) Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Mit diesen Betrieben verbringst du einen wunderbaren Sonntag: Winzerhof Erber, Weingut Fink, Winzerhof Mader, Winzerhof Müllner, Weingut Thomas Müllner, Weinbau Rennhofer, Weingut Rosenberger und Wein & Gästehof Schabasser

Öffnungszeiten

07.08.2022 - 07.08.2022

11 bis 20 Uhr; 7. Aug. nur bei Schönwetter

Kontakt

Wölblinger Weinblick 3. Runde

8 Wölblinger WinzerInnen

3124 Unterwölbling, Ortseinfahrt Unterwölbling





Koordinaten: 48,32472° N, 15,61729° O