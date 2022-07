Erstellt am 11. Juli 2022 (00:00)

Erstellt am 11. Juli 2022 (00:00)

Die ersten Aufzeichnungen über unseren Hof datieren mit 1987 und seitdem wurde der Hof ständig liebevoll umgstaltet und an die Wünsche der Gäste angepasst! In den kalten Wintermonaten wird das Lokal mit rund 350 m² Fußbodenheizung beheizt und ein offener Kamin sorgt für gemütliches Verweilen. Unsere Sanitäranlagen sind behindertengerecht ausgeführt und stellen keine Probleme für Rollstuhlfahrer dar. Für die Kleinsten steht natürlich auch ein Wickeltisch zur Verfügung. Für Vorträge steht Ihnen eine moderne Tonanlage mit Funkmikro bereit. Unser Lokal ist für die verschiedensten Anlässe (Hochzeiten, Bälle, Feiern, usw.) geeignet und bietet für ca. 250 Personen Platz. Unser Bauernladen ist gegen Voranmeldung für Sie geöffnet! Jede Menge an selbstgemachten Schmankerln, frisches Bauernbrot,unter anderem Buchweizenbrot und Buchweizenprodukte, diverse Moste und Schnäpse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

18.07.2022 - 29.07.2022

Mo.-Fr. ab 16 Uhr, Sa.+So geschlossen

Kontakt

Wurzenberger Mostheuriger

Familie Wurzenberger

3281 Oberndorf, Oberhub 6

0664 8684890



http://www.mostheuriger.net