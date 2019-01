Erstellt am 14. Januar 2019, 00:00

Michael Gerbing führt ab Anfang Jänner den ehemaligen Sonntorheurigen in Gobelsburg. Alles aus der Region. Als Heuriger aus Krems Umgebung, verwenden wir ausschliesslich Weine aus der unmittelbaren Umgebung. Unsere Rieden liegen in Stiefern, Langenlois, Schönberg, Mittelberg und Heiligenstein. Bio vom Anfang bis zum Ende. Vom Pflanzen bis zur Ernte und zur Abfüllung. Qualität liegt uns am Herz und das schmeckt man auch bei unseren Weinen. Als Nummer eins Heuriger aus Krems Umgebung ist es uns wichtig unseren Kunden nur das beste zu bieten.

Öffnungszeiten

04.01.2019 - 20.01.2019

täglich ab 15 Uhr

Kontakt

Zur Bampress Gerbing

Michael Gerbing

3550 Gobelsburg, Kellergasse 007

0676 3331765