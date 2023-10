„Meilenstein“: Retz nahm neuen Kindergarten in Betrieb

Große Freude und Aufregung herrschte am 9. Oktober bei der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens der Stadtgemeinde Retz am Rupert Rockenbauer-Platz. „Dieser bedeutende Schritt markiert den Beginn einer aufregenden Ära in der Bildung und Betreuung unserer Kleinsten“, freute sich die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl. Die feierliche Eröffnung des Kindergartens sei für das Frühjahr/Sommer 2024 geplant und werde zweifellos ein Höhepunkt für die Stadtgemeinde sein.

Der neue Kindergarten ist in einem renovierten und umgebauten Gebäude untergebracht, das einst die Handelsschule beherbergte. Vor sieben Jahren wurde bereits im Erdgeschoss ein Kindergartenprovisorium eingerichtet, um den steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. Angesichts der anhaltend hohen Geburtenzahlen und Zuzüge wurde schnell klar, dass dieses Provisorium in einen dauerhaften Kindergartenstandort umgewandelt werden musste.

Kleinkindbetreuung von der Pfarre ins neue Haus

„Die Entscheidung, das Obergeschoss des Gebäudes ebenfalls zu nutzen und das bestehende Gebäude zu sanieren, anstatt einen neuen Kindergarten auf die grüne Wiese zu bauen, war nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch ein wichtiger Schritt im Sinne des Umweltschutzes“, betont Schnabl. Und weil man die Gebäudegröße ganz ausnutzen wollte, wurde auch die Kleinkindbetreuung der Stadt, die bis dahin in einem angemieteten Gebäude der Pfarre untergebracht war, in das neu renovierte Haus übersiedelt.

Insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro in die Renovierung und den Umbau des Gebäudes investiert. Durch die Förderungen von Land und Bund konnte dieses ehrgeizige Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Geplant und durchgeführt wurde der Umbau vom Architekturbüro Litschauer aus Horn. Nach einer Bauzeit von sechs Monaten konnte der Kindergarten früher als ursprünglich geplant in Betrieb gehen.

„Leiterinnen haben Großartiges geleistet“

Bürgermeister Stefan Lang äußerte sich zu diesem bedeutsamen Anlass: „Der neue Kindergarten ist ein Meilenstein für unsere Stadtgemeinde. Er wird nicht nur die Bildung und Betreuung unserer Kinder auf ein neues Niveau heben, sondern auch dazu beitragen, die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu steigern. Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind, und freue mich auf die offizielle Eröffnung im kommenden Jahr.“

Kindergartenreferentin Claudia Schnabl unterstrich die bedeutende Rolle der beiden engagierten Leiterinnen, Romana Laudon und Sabine Fürnkranz, die viel Zeit und Liebe in die Planungen des Umbaus investiert hatten. „Die beiden Leiterinnen haben Großartiges geleistet, um sicherzustellen, dass der neue Kindergarten ein Ort ist, an dem Kinder nicht nur betreut, sondern auch bestmöglich gefördert werden. Ihr Engagement verdient höchste Anerkennung.“

Auch der Einsatz des Kindergarten- und Bauhof-Personals sei entscheidend für den Erfolg dieses Projektes gewesen.