Ein Tag, 61 Mühlen und Startschuss bei Retzer Windmühle

61 Mühlen in Österreich wurden für diesen Tag ins Boot geholt, wobei Präsident Karl Grammanitsch und sein Vize Otto J. Schöffl schon im Vorfeld die meisten Mühlen besucht hatten. Aber auch Hans Glatzl für Tirol, Johann Wagner im Mostviertel, Harald Marschner für Oberösterreich sowie die anderen Landessprecher konnten zahlreiche Mühlenbesitzer vom Öffnen der Mühlen überzeugen.

Folgende Mühlengebäude allein im Weinviertel öffnen ihre Pforten und informieren über die Neunutzung der historischen Bauten, servieren Schmankerln und schenken aus:

Dorfmühle Stransky, Dietmannsdorf;

Engelhart-Mühle, Karlsdorf;

Guggenberger Mühle, Ziersdorf;

Kainz-Mühle, Pernersdorf;

Leisser-Mühle, Breitenwaida;

Rohrmühle Fohlenweide, Sonnberg;

Schober-Mühle – Sozialtherapeutische WG Roseldorf

Als Eröffnungsmühle wurde die Retzer Windmühle gewählt. Dort wird um 10 Uhr nach den Festreden das Programm der weiteren Mühlen (Kulinarik, Führungen, Kunst) vorgestellt. Am 10. Oktober werden in den Pulkautal-Mühlen und in der Guggenberger-Mühle in Gettsdorf zudem ORF-Dreharbeiten für „NÖ heute“ stattfinden.

Die WG Roseldorf wird unter dem Titel „Kindermühle-Mühlenkinder“ ab 12 Uhr Schweinsbraten und Pizza aus dem Holzofen anbieten und um 14 Uhr wird Mühlenprofessor Otto Schöffl über seine Kindheit in der Mühle erzählen. Trampolin, Gokarts, Kletterwand und Riesenschaukeln sowie das alte Mühlenrad sorgen für einen kurzweiligen Nachmittag. Am daneben liegenden Biotop befindet sich ein dreiteiliges Mühlendenkmal. Von dort aus ist es nur ein Sprung in die Gilli-Mühle Eggenburg, die den Besuch des Mühlenmuseums neben Ölverkostung empfiehlt.