Die neue und zugleich erste Obfrau des Bezirksweinbauverbandes Haugsdorf Katharina Baumgartner organisiert am 10. Juni auf dem großen Vorplatz der Baumgartner-Domäne den ersten Pulkautaler Weinbautag mit einem dichten fachlichen und auch unterhaltsamen Programm. Der Verein des Bezirksweinbauverbandes Haugsdorf wurde ursprünglich für die günstige gemeinschaftliche Anschaffung von Landmaschinen für den Weingarten gegründet. Daher besteht am Vormittag die Möglichkeit, sich bei einer großen Fachausstellung mit Vorführung von modernen Weinbaumaschinen vor Ort zu informieren.

1. Pulkautaler Weinbautag

„Bekenntnis für unseren Pulkautaler Wein" und 150 Harleys

Katharina Baumgartner organisiert in ihrer Funktion als Obfrau des Haugsdorfer Weinbauverbands den ersten Pulkautaler Weinbautag. Am Vormittag gibt's eine Vorführung von Landmaschinen, am Nachmittag wird Wein verkostet. Außerdem gibt es ein Highlight, das nichts mit Weinbau zu tun hat: Es werden mehr als 150 Harley-Davidson-Fahrer erwartet.

Der ortsansässige Wirt „Pulkautaler" liefert den Mittagstisch, dazu gibt es eine Weinverkostung von 28 Pulkautaler Winzern. „Die Winzer können bis zu fünf ihrer Weine anbieten", sagt Baumgartner, die sich in ihrer Obfrau-Funktion außerordentlich für die Weine der Region Pulkautal engagieren will. „Wir wollen damit ein deutliches Bekenntnis für unseren Pulkautaler Wein zeigen."

Ein besonders Highlight wird die Teilnahme des Harley-Davidson Charity-Fonds sein. Der Harley-Davidson Charity-Fond ist ein gemeinnütziger Verein, der seit dem Jahr 1996 in Österreich aktiv ist. Jedes Jahr touren die Mitglieder durch Österreich, um – vorwiegend in Städten – Spenden für Kinder mit muskulären Erkrankungen zu sammeln. Die heurige Tour startet am 10. Juni in Wiener Neustadt, um 13 Uhr werden mehr als 150 Harley-Davidson-Fahrer bei der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf erwartet. Die musikalische Umrahmung kommt von der Dixie-Band „Kreuz & Quer".

Erster Pulkautaler Weinbautag: Samstag, 10. Juni, ab 9 Uhr, Domäne Baumgartner, Weingut Baumgartner Platz 1, 2061 Untermarkersdorf