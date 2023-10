10-Jahres-Jubiläum Schmidatal hat seine Route für den Walk of Wine 2024

Abstimmungstreffen im Winzerhof Krottendorfer (hinten, v.l.): Walter und Renate Kugler, Toni Schmid, Andreas Greil, Helene Eberhart, Helga Piller, Florian Eberhart, Elfi Krottendorfer sowie (vorne, v.l.) Karl Klinger, Gerhard Piller und Klaus Gössl (Weinstraße Weinviertel West). Foto: Weinstraße Weinviertel West

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D er Walk of Wine, die Genusswanderung der Weinstraße Weinviertel West, die jedes Jahr in einer anderen Region über die Bühne geht, feiert 2024 ihr Zehn-Jahres-Jubiläum. Von Jahr zu Jahr wird die Gästeschar größer und viele davon nächtigen in der Region. Zum runden Geburtstag findet das Event im Schmidatal statt.