10 Kurzfilme: Kellergassen wurden ins rechte Licht gerückt

Das Filmteam von Robert Herbst hat spannende Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Kellergassen und - mit imposanten Drohnenaufnahmen - besondere Blicke auf dieses Kulturjuwel eingefangen. Unter anderem werden die Kellergassen in Haugsdorf präsentiert oder jene in Zellerndorf und Pillersdorf. In jedem Film erzählen Kellergassenführer, was an ihrer Kellergasse so besonders ist - und da gibt es allerhand zu berichten.

Die zehn Filme wurden im Sommer und Herbst 2022 gedreht und werden jetzt auf den Websites der Gemeinden präsentiert. Ermöglicht wurden sie durch den Verein "KellergassenführerInnen im Weinviertel" sowie durch Eigenmittel von Gemeinden und Kellergassenvereinen. Die Förderung steuerte die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg bei.

