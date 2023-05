Zwei Feuerwehren im Bezirk feiern heuer große Jubiläen

An 116 Feuerwehren in Niederösterreich wurden im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln Jubiläumsurkunden an jene Wehren überreicht, die heuer ihr 100-, 125-, 140-, 150 und 160-jähriges Bestehen feiern. Zwei davon sind im Bezirk Hollabrunn beheimatet: Die Freiwillige Feuerwehr Obergrub feiert heuer ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum, die FF Enzersdorf im Thale – Kleinkadolz begeht ihr 125- Jähriges. „Die Freiwillige Feuerwehr ist eine tragende Säule der Sicherheitsfamilie in Niederösterreich“, unterstrich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Festakt. Die Feuerwehren verstehen es, Menschen zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, betonte sie: „Das beginnt bei den Kindern, über die Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen - und ich glaube, die Feuerwehr schafft das, weil man in den Wehren Kameradschaft und Freundschaft spürt.“

Im Jahr 1898 wurde die Wehr der beiden zusammengewachsenen Orte Enzersdorf/Thale und Kleinkadolz gegründet. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten der 36 Mitglieder zählenden Feuerwehr bildete nun die Überreichung einer entsprechenden Jubiläumsurkunde durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Kommandant Klaus Schönhofer und sein Stellvertreter Alfred Bidner nahmen im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln entgegen.

Enzersdorfer Feuerwehr feiert 125. Geburtstag im August

Am Sonntag darauf stand die Floriani-Messe in der Pfarrkirche Enzersdorf ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres. Musikalisch umrahmt wurde sie vom Enzersdorfer Familienchor. Feuerwehrkurat Pater Stephan Schnitzer betonte dabei die Wichtigkeit der freiwilligen Organisationen und dankte den Kameraden für ihr Engagement und den Angehörigen für ihr Verständnis. Wie wichtig die Feuerwehr ist, zeigte sich erst einen Tag zuvor: Starkregen hatte am Nachmittag die Ernstbrunnerstraße B40 in Enzersdorf über einen weiten Verlauf vermurt. Am Sonntag war alles gesäubert.

Der eigentliche Festakt für das 125-Jahr-Jubiläum der Wehr ist aber erst im Sommer mit einem Doppel-Event geplant. So wird am 26. August erstmals zu einem unterhaltsamen Abend mit zwei bekannten Kabarettisten und am 27. August zum traditionellen Frühschoppen samt Mittagessen in die Enzersdorfer Veranstaltungshalle geladen. „Während sich in der Technik und Ausbildung in den letzten 125 Jahren viel getan hat, blieben zwei wichtige Eckpfeiler unverändert“, resümiert Kommandant Schönhofer: „Die Kameradschaft in unserer Wehr sowie die Hilfsbereitschaft und hohe Akzeptanz in der Ortsbevölkerung. Vielen Dank dafür!“

100 Jahre FF-Obergrub wird zu Pfingesten gefeiert

Die Kameraden der FF Obergrub freuten sich ebenfalls, dass sie von der Landeshauptfrau, ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf, dem Landesfeuerwehrkommandanten und Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger mit einer Urkunde geehrt wurden. Diese übernahmen FF-Kommandant Klemens Maurer, gemeinsam mit Gerald Hogl und Bürgermeister Josef Reinwein.

Das 100-jährige Bestehen der Obergruber Wehr wird am Pfingstwochenende groß gefeiert: Hier lädt die FF-Obergrub zum dreitägigen Kirtag. Dabei stehen am Freitag, dem 26. Mai, die erste „Obergruber Maiwiesn“, sowie am Samstag ein Abschnittsfeuerwehrtag und am Pfingstsonntag die Feldmesse mit Mittagstisch am Programm.

