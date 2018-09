Brigitte Wieland-Weiser betreut seit 2013 das Gottfried von Einem-Haus in Oberdürnbach. Heuer wäre der „Componist“, wie er sich selbst bezeichnete, 100 Jahre alt geworden. Daher gibt es für das Haus einiges zu feiern. Und darum besuchte die NÖN die Museumsverantwortliche in ihrem Kellerstöckl in Oberdürnbach.

Bevor das Gespräch über das Jubiläumsjahr beginnen kann, zeigt Wieland-Weiser ihr Kellerstöckl her, welches eigentlich noch der Schriftstellerin Lotte Ingrisch gehört. „Die Einrichtung stammt noch von Lotte. Ich nutze die Räume als mein ‚Wohnbüro‘ und plane die Termine für das Museum“, erklärt die 68-Jährige.

„Ich holte mir den Schlüssel vom Museum“

Im Mai 2010 zog die pensionierte Kindergartenpädagogin mit ihrem Mann Karl von Ravelsbach nach Oberdürnbach, da dort auch ihre Pferde standen. Drei Jahre später fragte Johann Gilli, ob sie das Gottfried von Einem-Museum betreuen könnte.

Sylvia Stark

„Ich holte den Schlüssel vom Museum und erst dann begann ich, nachzudenken, was ich daraus machen sollte“, erinnert sich Wieland-Weiser.

Gleichzeitig lernte sie Ingrisch kennen und das Konzept für „Musik mit allen Sinnen“ war geboren. Das sind Museumsführungen für Kinder ab fünf Jahren. „Die Musik kann man spüren, sehen, hören und fühlen. Die Kinder sollen einen Zugang zur klassischen Musik haben, ohne dass man sie überfordert“, so die Oberdürnbacherin.

Wein und Schokolade für verstorbenen Mann

Bei einer dieser Führungen erzählte Lotte Ingrisch, dass sie ihrem verstorbenen Mann immer einen Doppler Wein und Schokolade aufs Grab legte. Erstaunlicherweise war am nächsten Tag alles weg. Eines Tages bedankte sich ein Friedhofsgärtner bei der Schriftstellerin für die netten Geschenke. Diese Anekdote wissen die damaligen Kindergartenkinder, die nun ins Gymnasium gehen, noch heute.

Kreative Aktivitäten für Kinder

Im darauffolgenden Jahr wurde die Kinderführung „Narrenkastlschauen“ genannt. Dabei bastelten die Kinder eifrig ihre eigenen „Käfertheater“: „Mit Knöpfen, Tannenbockerln, Perlen und Stoppeln haben wir Klänge erzeugt“, strahlt die musikbegeisterte Museumsbetreuerin.

Die Museumsbetreuerin des Gottfried von Einem-Hauses, Brigitte Wieland-Weiser, vor dem rot lackierten Klavier in Oberdürnbach. | Sylvia Stark

Letztes Jahr, bei der „Langen Nacht der Museen“, fiel der Museumskustodin die Idee zur „mystischen Suche nach Noten“ ein. „Ich hängte im Wald aus Papier herausgeschnittene Noten auf“, erinnert sich Wieland-Weiser. In der Nacht zogen die Kinder dann mit Laternen um die Bäume herum und sammelten die Fundstücke auf.

Aber auch in der Kirche und im Museumsgarten war so manches „hohe C“ versteckt. Die jungen „Notenfänger“ schrieben ihre Eigenkompositionen auf ein kopiertes Notenblatt von Gottfried von Einem. „Meine Tochter Tanja spielte die Lieder der Kinder auf dem Klavier vor. Das war die größte Freude für die kleinen Musikfans.“

„Melos & Logos“ zum Einem-Jubiläum

Zum diesjährigen Gottfried von Einem-Jubiläumsjahr veranstaltete das Museum wieder einmal das Fest „Melos & Logos“ in der Kirche. Kinder malten zuvor einen Konzertflügel rot an, der auf der Wiese vor der Kirche steht.

Während des Schuljahres besuchen auch Volksschulklassen das Museum. „Mit den Schülern veranstalte ich Rätselrallyes“, erklärt Wieland-Weiser ihren pädagogischen Ansatz bei den Schülerführungen.

Zurzeit arbeitet die Klassikbegeisterte ihr nächstes Projekt „museum goes to school“ aus. Mit einem Koffer, der alle Utensilien beinhaltet, die ein Komponist braucht, wird Brigitte Wieland-Weiser die Schulen besuchen und die Kinder ins Museum nach Oberdürnbach einladen. „Das ist meine Vision für das nächste Jahr“, gibt die Museumsleiterin preis.

Wegen des Asthmas weg aus Tulln

„Ja, eigentlich bin ich eine Tullnerin. Da meine Tochter Laura starkes Asthma hatte, sind wir aber auf Anraten der Kinderärztin von Tulln weggezogen“, erklärt die Museumskustodin. In Oberdürnbach seien die Asthmabeschwerden ihrer Tochter sofort weg gewesen. „Es ist ein richtiges ‚Wohlfühlwohnen‘ und Ankommen hier“, lächelt Brigitte Wieland-Weiser, für die das Wort Ruhestand ein Fremdwort ist.