Josef Pfeifer: Ein Leben in Anekdoten

Die Form, die Josef Pfeifer am liebsten wählt, wenn er sein politisches Leben Revue passieren lässt, ist die Anekdote. Immer direkt und auf den Punkt erzählt er von politischen Kämpfen und Weggefährten, aber auch von der prägenden Zeit seiner Kindheit.

Die Haltung des bald 89-Jährigen flößt Respekt ein, die Disziplin ebenso. Aber noch beeindruckender ist das Gedächtnis des Mannes, das mit 1937 beginnt. „Es war eine fürchterliche Zeit“, so Pfeifer, „die Menschen haben unter Dollfuß fürchterlich gelitten.“

Das Bild seiner weinenden Mutter an der Nähmaschine ist ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Den Grund für die Tränen erfuhr er als junger Mann erst später: Da es so viele Arbeitslose gab, die sich nicht einmal das Nötigste leisten konnten, fand die Mutter für ihre landwirtschaftlichen Produkte keine Abnehmer mehr. Also verdiente sie auch nichts mehr und wusste nicht, wie sie den Hof halten konnte.

Schon früh wurde er im Dollfuß-Regime auch mit der beinharten Realität der Politik konfrontiert: „Die Sozialdemokratie war ausgesperrt.“ Doch es sollte noch schlimmer kommen. An seinem ersten Schultag, dem 1. September 1939, brach der Zweite Weltkrieg aus und stellte das Leben der Familie Pfeifer erneut auf den Kopf. Oder, wie es Pfeifer in seiner speziellen Art ausdrückt, den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland meinend: „Als die Geschichte 1938 schiefging.“

Das Leid seiner Eltern in der Zeit gesehen und erlebt zu haben, wie schwer es die Bauern hatten, haben sicher maßgeblich dazu beigetragen, dass Josef Pfeifer der leidenschaftliche und aufrechte Lokal- und Agrarpolitiker wurde, der er heute immer noch mit Stolz ist.

Bereits 1951, also mit 18 Jahren, war er Bezirksobmann des „Ländlichen Fortbildungswerkes“, der heutigen „NÖ Landjugend“. Schon früh engagierte er sich auch in der Gemeindepolitik in Platt, zuerst als Gemeinderat und dann kam die Wahl 1960.

Als ich überraschend Bürgermeister wurde

Mit Pfeifer sollte 1960 ein junger Sozialdemokrat gegen den nicht gerade engagierten Bürgermeister Johann Lewisch antreten. Pfeifer selbst fand das keine so gute Idee: „Ich werd’ die paar Leute, die uns wählen, auch noch vertreiben.“

Es kam anders und Pfeifer wurde – wie er selbst sagt – „überraschend“ Bürgermeister. Er sollte auch der letzte Bürgermeister der Gemeinde sein, die er, noch in seiner Funktion als Bürgermeister, 1967 „nach Zellerndorf verkaufte“.

Zwei Jahre zuvor, 1965, musste er mit der Schließung der Schule noch eine andere traurige Amtshandlung vollziehen. Und das, wo die Gemeinde erst drei Jahre davor neue Möbel für die Schule gekauft hatte. Fortan mussten die Kinder in Zellerndorf zur Schule gehen.

