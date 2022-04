100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Kreisky-Witze als Trumpf

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Er war bis 1966 der letzte Bürgermeister der Gemeinde Platt, Bezirksobmann der SPÖ Hollabrunn, Abgeordneter zum Nationalrat und im Parlament Agrarsprecher seiner Partei. Seit 1993 ist Josef Pfeifer in Pension, manche sagen aber „nur angeblich“. Denn noch immer ist der 1933 geborene Platter aktiv. Vor allem verfolgt er noch immer aufmerksam, was in der Welt vor sich geht.

Und das stimmt ihn nicht sonderlich optimistisch. „Da schießen Russen auf Russen, ohne Mitleid. Hoffentlich ist das nicht ein angehender Dritter Weltkrieg.“ In seiner Zeit als Parlamentarier war er ein paar Mal in Moskau. Er ist der Meinung, dass nur der engste Kreis um Putin eine Veränderung herbeiführen könne. Putin führe diesen Krieg, „um zum alten System zurückzufinden“, was auch andere ehemalige Vasallen-Staaten beträfe. Sein Resümee ist etwas bitter, aber nicht von der Hand zu weisen: „Die Geschichte wiederholt sich und die Menschen lernen sehr wenig daraus.“

Pfeifers persönliche Geschichte erhielt 1966 eine ganz besondere Wendung. Da die SPÖ, nach dem Rücktritt eines Kärntner Kollegen, über keinen Bauern mehr im Parlament verfügte, fand sich Josef Pfeifer im Nationalrat wieder.

Mit dem Wahlsieg Bruno Kreiskys 1970 begann auch für Pfeifer eine andere Art der politischen Arbeit. Wenn er von den Jahren, in denen er Österreich mitgestaltet hat, redet, dann spürt man das Feuer und die Energie, die ihn antrieb. Als Beispiel nennt er die Pension für Bauern, die 1971 eingeführt wurde. Diese war 1969, noch unter ÖVP-Bundeskanzler Josef Klaus, schon einmal Thema.

Die SPÖ wollte aus Gründen der Finanzierung eine Einschleifregelung. Die ÖVP wollte eine unmittelbare Anwartschaft der Bauern auf diese Pension. In der ÖVP-Version wurde sie damals auch beschlossen, schon ahnend, dass die kommende Wahl verloren geht: „Soll die SPÖ der Teufel holen.“

Grimmige Deutsche und ein „kranker“ Minister

Ebenfalls in sein Ressort fiel 1985 der Weinskandal, der strenge Gesetzesverschärfungen nach sich zog. Als aber neben Glycol auch Sprengstoff in den Weinen gefunden wurde, drohte das Fass buchstäblich überzulaufen.

Der damalige Landwirtschaftsminister Günter Haiden, der tags zuvor noch im Parlament gesprochen hatte, fühlte sich für ein Krisentreffen im deutschen Oldenburg zu „krank“. „Gefehlt hat ihm gar nichts“, aber deswegen ist Pfeifer zur „Schlachtbank“ gefahren.

Die deutschen Gastgeber waren mehr als brüskiert, nicht den Minister zu treffen. Bei seinem Vortrag erklärte er fünf Minuten das neue Weingesetz, um dann Anekdoten von Bruno Kreisky zum Besten zu geben. „Gott sei Dank sind Sie gekommen und nicht der Minister“, hörte Pfeifer zum Abschied.

