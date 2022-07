100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Zwei Präsidenten in Retz

Werbung

„Niemals vergessen werde ich die Besuche Havels in Niederösterreich. Hatte er doch eine starke Bindung zum Artverwandten. Böhmen wie Südmähren, das Wald- wie das Weinviertel sind sich ja in vielem ähnlich“, so Hans Magenschab, damals Pressesprecher des österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil.

Bereits 1994 traf der gerade frisch ins Amt gekommene Landeshauptmann Erwin Pröll den tschechischen Präsidenten Václav Havel in Retz. Die Worte, die Havel damals fand, spiegeln das politische Verständnis des feinsinnigen Präsidenten wider: „Die moralische Verantwortung für das in der Vergangenheit so vielen Menschen zugefügte Leid und Unrecht muss anerkannt werden … und wir müssen uns den dunklen Seiten der Geschichte stellen.“

Bereits ein Jahr später, am 11. Dezember 1995, war es ein Treffen auf höchster Ebene, das einen bedeutenden Platz in der Geschichte der Stadt Retz einnimmt: der Besuch von Bundespräsident Thomas Klestil und des Präsidenten der Tschechischen Republik Václav Havel. Ist der Besuch des Staatsoberhaupts für eine Gemeinde an sich schon eine große Ehre, so ist die Anwesenheit zweier Präsidenten ein seltenes und wahrlich historisches Ereignis. Den protokollarischen Staatsakt auf dem Retzer Hauptplatz verfolgten etwa 2.500 Menschen, samt Abschreiten der militärischen Formationen.

Der Retzer Bürgermeister Karl Fenth sagte zur Begrüßung: „Retz hat seit der Grenzöffnung das praktiziert, was von vielen öffentlichen Stellen zwar angeregt, aber nur in Einzelfällen auch wirklich gelebt wird, nämlich gut nachbarschaftliche Beziehungen.“ „In unserer Bundeshandelsakademie und in der interkulturellen Hotelfachschule wird das Miteinander gelebt“, fuhr Fenth fort und formulierte eine Hoffnung: „Möge den Menschen in den Regionen Znaim und Retzer Land eine glückliche Zukunft beschieden sein.“

Besuch in Znaim mit Rückenwind für Nachbarn

Im September 2002 trafen sich die beiden Präsidenten in Znaim wieder. Die damals vom Landeshauptmann von NÖ und den Hauptleuten der Kreise Südmähren, Südböhmen und Vysočina unterzeichnete Vereinbarung über bilaterale regionale Kooperation war „ein weiteres sichtbares Zeichen des Näherrückens der Menschen auf beiden Seiten der Grenze“, wie die Präsidenten gemeinsam formulierten.

Danach bekräftigte Klestil in einer Presseerklärung: „Österreich tritt nachdrücklich für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union ein.“ Am 1. Mai 2004 war es dann soweit und Tschechien ein Teil der EU.

