Alberndorf im Pulkautal: Ein Auf & Ab der Zeiten

Der Name der Gemeinde geht auf einen Herrn aus dem 11. Jahrhundert zurück: Adalbero. Die archäologischen Funde, die seit Ende 1980 in Alberndorf gemacht wurden, reichen bis zur Altsteinzeit zurück. Der heute knapp zehn Quadratkilometer große Ort kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Die 1920er-Jahre begannen für Alberndorf zunächst ziemlich verheißungsvoll. So wurde 1922 eine Elektrizitätsgenossenschaft gegründet, 1926 ein katholischer Burschenverein und 1930 ein Mädchenbund samt Vereinshaus.

Der kommunale Aufschwung wurde jedoch in den folgenden Jahren durch die wirtschaftliche Notlage jäh gestoppt. Die Lebenssituation gestaltete sich, wie der Pfarrer 1937 festhielt, „in unserer Weingegend immer ungünstiger. Der Weinabsatz stockt vollkommen, jetzt zu Ostern liegen mehr als zwei Drittel der Ernte 1936 noch unverkauft in den Weinkellern. Gar kein Geld ist in den Häusern, umso mehr Niedergeschlagenheit.“

Das änderte sich mit dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Regime. Zwar konnte jetzt wieder mehr Wein abgesetzt werden, aber mit den kriegsbedingten Handelsbeschränkungen für landwirtschaftliche Produkte und vor allem mit den ersten Gefallenen aus dem Ort 1941 blieb ein anhaltender wirtschaftlicher Aufschwung Illusion.

Flüchtlingskarawanen aus dem Sudetenland prägten nach Kriegsende das Ortsbild; 1946 waren bis April 400 Vertriebene in der Pfarrgemeinde untergebracht. Bereits am 29. Juli 1945 setzte mit der ersten Sitzung des provisorischen Gemeinderats das kommunalpolitische Leben wieder ein.

Kontinuierlich ging es in der Zweiten Republik bergauf. 1966 konnte die Kommassierung abgeschlossen werden. Eine zentrale Kanalisation folgte im Jahr 1969 und 1972 wurde die Ortswasserleitung fertiggestellt. Mit dem Bau des Landeskindergartens 1974 wurden die Neuerungen komplettiert.

Der Kampf um die Eigenständigkeit 1975

Beharrlichkeit und Ausdauer zeigten die Alberndorfer auch, als im Zuge der Gemeindezusammenlegung im Jänner 1975 die Ortsgemeinde Alberndorf aufgelöst und als Katastralgemeinde von Haugsdorf einverleibt wurde.

Erst ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, den die Gemeindevertreter angerufen hatten, machte die Auflösung wieder rückgängig und Alberndorf mit 1. Juli 1977 wieder zur selbstständigen Gemeinde. Schließlich hatte man sich 1969 offiziell in „Alberndorf im Pulkautal“ umbenannt, um nicht mit dem Alberndorf aus Oberösterreich verwechselt zu werden.

Quelle: „Vergangenheit und Gegenwart - Der Bezirk Hollabrunn und seine Gemeinden“

