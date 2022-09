Als Hollabrunn „Mekka“ des Motorsports war

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren fanden einige hochkarätige Motorradrennen im Hollabrunner Bezirk statt, die auch Top-Fahrer anlockten. In den 1950ern gab es beispielsweise das Thernerbergrennen, welches in Thern startete und bis zur Bergspitze hinauf führte.

Auf dieser kurvenreichen Strecke ging es laut dem heute 88-jährigen Adi Müller, früher Stadtführer in Hollabrunn, der damals selbst vor Ort war, ordentlich zur Sache: „Ich bin als junger Konditorlehrling dort gewesen und hab‘ Eis verkauft.“

Adi Müller stand selbst am Podium

Heute nicht mehr vorstellbar, kamen laut Müller unglaublich viele Fans: „Da waren mehrere Tausend Leute dort und da hab‘ ich mir schon einen Obolus verdient.“ An einem Rennen in der Stadt Hollabrunn in den 1950er-Jahren nahm Müller selbst teil. Er erreichte 1954 in der Kategorie der D-Fahrer den dritten Platz: „Da hat’s gescheppert und gekracht.“

Die drei Podestplätze der höchsten Kategorie waren in jedem der vier Jahre, in denen das Rennen stattfand, mit denselben drei Personen besetzt, die allesamt aus der Hollabrunner Gegend kamen. „Die drei Burschen haben sich die Podestplätze immer unter sich ausgemacht“, erinnert sich der Sonnberger.

Drei Tote bei Rennen in Ziersdorf

Von 1968 bis 1973 fanden auch Motorradrennen in der Ziersdorfer Umgebung statt. Der Rundkurs führte über Gettsdorf und Hollenstein und wurde vom zweifachen österreichischen Staatsmeister Horst Bratke initiiert. Bei dieser Rennserie gab es einige schwere Stürze und auch drei tödlich verunglückte Fahrer.

„Das war eine andere Zeit“, sagt Müller, der 25 Jahre lang Stadtführer war und heute noch ein riesiges Archiv besitzt, um den Menschen auch den Sport der Region in der Vergangenheit näherzubringen. Der 88-Jährige selbst war ein „Tausendsassa“, spielte Fußball, auch in Hollabrunn und mit einer eigenen Hobbymannschaft, war außerdem Radler und Schütze.

