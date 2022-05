Bezirk Hollabrunn: 100 Jahre als Theater

Werbung

Am vergangenen Freitag bevölkerten der Rattenfänger von Korneuburg, s‘ Wassermandl, das Donauweibchen, das Heidemädchen von Kröllendorf und Blondel, der ewig singende Freund von Richard Löwenherz, den Hauptplatz in Hollabrunn.

Der Grund, dass diese Sagengestalten in Hollabrunn ihren fünften Zwischenstopp machten, war der Tourplan des Lastkrafttheaters, das vom Land Niederösterreich beauftragt wurde, ein Theaterstück zum Jubiläum „100 Jahre NÖ“ zu produzieren. Herausgekommen ist „Des is’ afoch so - ein sagenhafter Jux“.

Autor Peter Pausz hat sich dafür der Legenden des Bundeslandes bedient und sie gemeinsam einen Zauberwald bei Zauberndorf im Zaubertal bevölkern lassen. „Ihm war es wichtig, mithilfe dieser Sagenfiguren unter anderem die niederösterreichische Identität zu ergründen“, erklären die Gründer des Theaters, David Czifer und Max Mayerhofer, den Ansatz ihres Autors.

Aber Pausz belässt es natürlich nicht bei dieser einen Ebene. Die Schauspieler wechseln in dem rund 80-minütigen Stück zwischen den Figuren der Sagengestalten und Menschen des fiktiven Ortes.

Leicht überspitzt wird auch die Lokalpolitik vorgeführt. In einer Szene wird aufgezählt, was es alles nicht im Ort gibt, was mit den Worten „Schön habt ihr’s hier“ quittiert wird. Immer wieder flicht Pausz kleinere oder größere Skandale wie den Safaripark in Gänserndorf oder das Atomkraftwerk in Zwentendorf in die Geschichte ein und leistet damit ein wenig Sachunterricht.

Der Bürgermeister des Ortes plant mit einigen Gesinnungsgenossen den Bau eines „Fantasy-Abenteuer-Bio-Paradieses“ in dem Zauberwald. Somit ist mit den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Bauwahn und Gewinnmaximierung der Bogen zu heute geschlagen. Im Kern geht es also um Bestand oder Veränderung.

Thespiskarren als Vorbild für das Lastkrafttheater

Die Besonderheiten des Theaters sind einerseits der freie Eintritt, bei dem sich das Publikum bei „Des is’ afoch so“ unterhalten kann. Andererseits lässt das - europaweit einzige - Theater, das auf einem Lkw spielt, eine Jahrhunderte alte Tradition wieder aufleben: den Thespiskarren. Benannt nach dem altgriechischen Autor Thespis, der laut dem Dichter Horaz mit einer Wanderbühne auf einem Karren herumzog. Er galt bereits in der Antike als Erfinder des Dramas, speziell der Tragödie.

Dem Tragischen hat sich das Lastkrafttheater nicht verschrieben, eher dem Volkstheater. Das wiederum passt zur Aufgabenstellung, sozusagen ein Stück für alle zum Jubiläum zu kreieren.

Die nächste Vorstellung im Bezirk findet am 9. Juni um 19 Uhr am Hauptplatz in Retz statt.

