Ein kritischer Blick auf ein Jahrhundert im Bezirk Hollabrunn

Mit seinem geschichtlichen Wissen ist Walter Fittner (80), der das Archiv der Stadt Hollabrunn maßgeblich mit aufgebaut hat, ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um einen Bogen über das erste Jahrhundert der Unabhängigkeit Niederösterreichs geht.

NÖN: Welche Wirkung hatte die Unabhängigkeit NÖs 1922 auf die Menschen im Bezirk?

Walter Fittner: Ein wirkliches NÖ-Bewusstsein entwickelte sich erst in der zweiten Jahrhunderthälfte. In den 50er-Jahren war die gegenseitige Verflechtung mit Wien in der Wahrnehmung der Bevölkerung noch sehr eng. Dazu trug auch bei, dass Wien mental unangefochten als Hauptstadt von NÖ empfunden worden ist.

Gab es vor 1938 Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs im Bezirk?

Walter Fittner: Die durch den Auseinanderfall des „großösterreichischen“ Wirtschaftsraumes bedingte triste Situation konnte bis 1938 auf das Land bezogen zweifellos großteils wieder aufgeholt werden, gegenüber den westlichen und südlichen Bundesländern herrschte allerdings noch enormer Aufholbedarf.

Haben Sie eine Erklärung für den nationalsozialistischen „Eifer“ im Bezirk?

Walter Fittner: Der Bezirk nahm absolut keine Sonderstellung in der Ausprägung eines nationalsozialistischen „Eifers“ ein, letzterer entsprach vielmehr durchaus der allgemeinen damaligen politischen Situation des Mittel- und Kleinbürgertums in den Landstädten und zentralen Marktorten. Die sozialistische und sozialdemokratische Ideologie hatte ihr Vorbild in den Industriezentren des Deutschen Reiches und daher keine Berührungsangst vor dem „Anschluss“. Der Antisemitismus der bäuerlichen Bevölkerung, die sonst bis in die Mitte der 30er-Jahre überwiegend christlichsozial eingestellt war, gründete im wirtschaftlichen Niedergang um die Jahrhundertwende, den man, propagandistisch motiviert, dem fast ausschließlich in jüdischer Hand befindlichen Getreidehandel in den Kleinstädten „in die Schuhe schob“.

Wurden die Sowjeteinheiten von den Menschen akzeptiert?

Walter Fittner: Die Rote Armee wurde in jeder Hinsicht als schwer belastend empfunden. Die Idee, in ihr einen „Befreier“ zu sehen, wäre damals allgemein als völlig unangebrachter Hohn gewertet worden. Erst im Zusammenhang mit der Schaffung der Ideologie einer österreichischen Nation, aber auch da erst nach 1955, floss dieser Begriff in den Politsprech ein.

Eine meiner ersten noch sehr lebendigen Kindheitserinnerungen ist der Einmarsch der Russen in zwei Wellen. Auf die disziplinierte Kampftruppe folgten scheinbar ungezügelte Horden mit unvorstellbaren Gräueln im Gefolge. In meinem kindlichen Weltbild waren die Russen damals ausschließlich stets betrunkene und gefährliche Räuber und Verfolger. Als Halbwüchsiger waren die Russen das personifizierte „Njet“. Im Fokus standen damals in erster Linie die endlosen Staatsvertragsverhandlungen. Dort dominierte ihr ermüdendes „Njet“. Am Manhartsberg war ich Augenzeuge ununterbrochener Holztransporte aus den Wäldern der Herrschaft Grafenegg in Richtung Sowjetunion, auch noch in der Staatsvertragswoche.

Gab es nach dem Abzug der letzten Truppen 1955 eine Art Aufbruchstimmung im Bezirk?

Walter Fittner: Das öffentliche Leben Niederösterreichs vor dem Staatsvertrag war von einer bedrückten Atmosphäre geprägt. Das wichtigste und ständig aus verschiedenen Anlässen irgendwo vorzuweisende Dokument war ein Identitätsausweis, die „I-Karte“. Gut in Erinnerung ist mir die Angst vor den Passkontrollen an der Demarkationslinie auf der Ennsbrücke und am Semmering, aber eine Reise in den restösterreichischen „goldenen Westen“ war für den Durchschnittsmittelständler damals ohnehin etwas Besonderes. Das Jahr 1955 bescherte ein allgemeines Aufatmen und auf allen Gebieten eine fühlbare Aufbruchsstimmung und Nachholbewegung.

In welcher Form war die Abwanderung in den Jahrzehnten danach spürbar?

Walter Fittner: Die Abwanderung in den ländlichen Gebieten brachte eine ungeheure Strukturveränderung, Kirchdörfer mit guter Infrastruktur noch auf unterer Ebene wurden zu Schlafkolonien und Wochenendsiedlungen. Dörfliche Identität und ländliches Selbstbewusstsein gibt es, auch abseits der Dorferneuerungsvereine, erst wieder seit ein paar Jahren. Signifikant ist aus meiner Warte auch der weitgehende Schwund des agrarischen Charakters mancher Landstriche.

Ist der Bezirk Hollabrunn mit dem Fall des Eisernen Vorhangs aus einem „Dornröschenschlaf“ erwacht?

Walter Fittner: Davon hat man sich eigentlich mehr erwartet. Es ist dem „Westen“ – ausgenommen wirtschaftliche Aktivitäten – nicht gelungen, kulturelle Werte anzubieten. Die Zusammenarbeit an mehreren Stellen ist zwar sehr vorbildlich und teilweise intensiv, aber ein sonst in Europa selbstverständliches nachbarschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl ist insbesondere an der tschechischen Grenze noch nicht gelungen. Die historische Last der Vertreibung der einheimischen Bevölkerung 1945/46 und insbesondere die Auswirkungen der willkürlichen Ansiedlungen in diesen Gebieten sind hier noch zu tief verankert. Es braucht noch einige Zeit, bis die Nordniederösterreicher und die jetzigen tschechischen Südmährer zu echten Nachbarn zusammenwachsen. Ein Mindestniveau der Zweisprachigkeit auf beiden Seiten hätte sich schon längst entwickeln müssen.

Welches Ereignis der letzten 100 Jahre würden Sie als das einschneidendste bezeichnen?

Walter Fittner: Landesgeschichtlich beeindruckend für mich ist die Entwicklung des Schulwesens bis zur universitären Stufe.

Welches hat Sie persönlich am meisten geprägt?

Walter Fittner: Einschneidend für die Entwicklung des Bezirkes und gleichzeitig auch für mich persönlich ist die 1972 zum Abschluss gelangte Kommunalstrukturverbesserung von vorher 146 Gemeinden im Bezirk auf gegenwärtig 24.

