Harte Zeit fürs Denkmal im Bezirk Hollabrunn

Der Denkmalschutz genoss nach der Unabhängigkeit Niederösterreichs 1922 nicht allzu hohe Priorität. Jedoch schien sich zunächst einiges zum Besseren zu wenden. Im gleichen Jahr, in dem das Denkmalschutzgesetz beschlossen wurde, 1923, gelang auch eine Sanierung der Staatsfinanzen. Bereits sechs Jahre später, Ende 1929, kündigte sich die Weltwirtschaftskrise an.

Der Bedarf an Denkmalschutz und -pflege war groß, ganz im Gegenteil zum Budget der Behörde. Aus Retz kam 1925 der Ruf nach Unterschutzstellung wichtiger Bauten in Privatbesitz. Der Grund dafür war, dass durch einen Portaleinbau eines Geldinstituts an einem Haus am Retzer Hauptplatz das Objekt „in vandalistischer Weise geschädigt und verunstaltet“ worden sei.

Keine Subvention vom Bundesdenkmalamt

In Pulkau sorgte sich 1927 der Verschönerungsverein wegen Weinwucherungen um den Karner, dass dieser bald „ein Aussehen wie die Sezession in Wien“ bekommen könnte. Der Schulleiter von Sitzendorf wies das Bundesdenkmalamt 1929 auf restaurierungsbedürftige Objekte hin, die er fotografisch und schriftlich dokumentiert hatte. Schon 1928 war die Behörde nicht imstande, für die dringend nötige Außen- und Innenrestaurierung der Pfarrkirche in Haugsdorf auch nur den geringsten Subventionsbeitrag bereitzustellen.

In den 1930er-Jahren verschlechterte sich die ohnehin schon verheerende Finanzlage des Denkmalschutzes in kaum vorstellbarer Weise. So mussten Fachbeamte ihre Teilnahme an wichtigen Verhandlungen absagen, da die Behörde die Reisekosten nicht aufbringen konnte. So geschehen im Fall der Errichtung elektrischer Kraftanlagen in Hardegg. Die Verwirklichung größerer Restaurierungsvorhaben wie 1936/37 in Schöngrabern gelang nur mehr in Einzelfällen. Bei den Arbeiten 1936 wurde zudem Sensationelles entdeckt: ein monumentales religiöses Wandgemälde aus dem 14. Jahrhundert.

Das Verschwinden der Denkmäler & des Schutzes

Mit der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten wurde der Denkmalschutz marginalisiert. Ende April 1940 wurde die 1899 gegossene Bronzefigur von Pfarrer Josef Strauß, die von Theodor Charlemont geschaffen wurde, im Zuge der allgemeinen Metallsammlung abgetragen. Die Sparkasse Hollabrunn als Auftraggeber, Mäzen und Eigentümer des Denkmals wurde von der Aktion nicht in Kenntnis gesetzt. In einer an Hitler gerichteten Eingabe protestierte man seitens der Sparkasse gegen diese Vorgangsweise.

Die Kreisleitung der Partei begann daraufhin die Person des Pfarrers zu diffamieren; er sei „ein mißgünstiger Pfaffe“ gewesen. Und mit der „bewiesenen Unwürdigkeit“ des Dargestellten sei das Denkmal auch kein Verlust. Der Denkmalschutz war machtlos.

Quelle: „Vergangenheit und Gegenwart“

