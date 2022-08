Klimt-Bilder verbrannt? Das Rätsel von Immendorf

Werbung

Nicht, dass die sogenannten Fakultätsbilder von Gustav Klimt, die nach ihrem Zweck zur Ausschmückung der Decke des Großen Festsaals der Wiener Universität benannt waren, seit ihrer Entstehung für Furore sorgten. An deren Ablehnung durch die Universität hatte sich 1900 der größte Streit der Wiener Kulturszene entzündet.

Endgültig zum Mythos wurden drei davon – „Jurisprudenz“, „Philosophie“ und „Medizin“ – nach einem verheerenden Brand des Schloss Immendorf. Dorthin wurden die Bilder am Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis verbracht – oder vielleicht auch nicht.

8. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei. Und vorbei ist es auch mit einem Hauptwerk Gustav Klimts. So scheint es jedenfalls. Schloss Immendorf brannte lichterloh. Und mit ihm angeblich die darin gelagerten großen Fakultätsbilder. „Verbrannt auf Schloss Immendorf“ steht in allen großen Klimt-Werkverzeichnissen; insgesamt 16 seiner Gemälde seien dort vernichtet worden.

Wirklich nachrecherchiert schien das bisher niemand zu haben. Einer amerikanischen Kunsthistorikerin, Tina-Marie Storkovich, ließ der Fall keine Ruhe. Wie sie herausfand, gab es viele offene Fragen und wenige gesicherte Fakten.

Zumindest drei der angeblich verbrannten Gemälde sind nie auf Schloss Immendorf gewesen, konnte Storkovich in jahrelanger Arbeit aufdecken. Und auch an die Vernichtung der übrigen 16 Bilder glaubt sie nicht. Sie entdeckte Ungereimtheiten und Lücken in der Dokumentation.

Und tatsächlich gibt es keinen einzigen Augenzeugenbericht aus erster Hand, der bestätigt, dass die Bilder hier verbrannt sind. Dafür gibt es sehr viele „Geschichten“ darüber, wie es gewesen sein soll, bis hin zu Orgien in den letzten Kriegstagen von Nazi-Soldaten im Schloss unter den Klimt-Bildern; um das Schloss anschließend in die Luft zu sprengen, als Falle für die einmarschierende Rote Armee. Womit der Mythen kein Ende wäre.

Mehr Fragen als Fakten im Fall der Klimt-Bilder

Völlig unklar ist auch, warum die Landschaftsgemälde „Malcesine am Gardasee“ und „Gastein“ sowie das ungewöhnliche Bild „Zug der Toten“ als in Immendorf verbrannt gelten. Sie wurden nicht auf der betreffenden Bergungsliste geführt.

Es gibt nur einen zeitnahen Augenzeugenbericht, aufgezeichnet vom damaligen Pfarrer Clemens Hofbauer. Am Mittag des 8. Mai 1945, schrieb er, flohen noch die letzten vereinzelten Soldaten. Um 14.30 Uhr rückte die Rote Armee ein – und zwei Stunden später begann das Schloss zu brennen. Das Feuer war von den Deutschen gelegt worden, schreibt der Pfarrer, es dauerte drei Tage lang – und „es wurde viel gestohlen und geplündert“.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.