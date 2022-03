Retz: Nur elf Monate Bauzeit bis zum frischen Wasser

Die Beschaffung von Trink- und Nutzwasser in ausreichender Menge und guter Qualität erwies sich in einem niederschlagsarmen Gebiet wie Retz stets als großes Problem. Das Bonmot, dass es in Retz mehr Wein als Wasser gibt, drückt aus, wie schwierig es seit jeher war, die Bevölkerung der Stadt mit frischem Wasser zu versorgen.

Lokale Brunnen und einfache Wasserleitungen, die zwei Wasserkare auf dem Hauptplatz speisten, dienten der Versorgung. Das Wasser musste persönlich oder durch Wasserträger in die Haushalte gebracht werden, was sehr mühsam und zeitaufwendig war.

Wassernot aufgrund von Geldmangel und Krieg

Zudem trat infolge von mangelnden Niederschlägen immer wieder eine spürbare Wassernot auf. Alle Versuche, dauerhaft Abhilfe zu schaffen, scheiterten an Geldmangel und schließlich am Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Erst 1924 war der neugewählte Gemeinderat unter Bürgermeister Viktor Apeldauer imstande, das Projekt einer modernen Hauswasserleitung in Angriff zu nehmen. Nachdem weite Kreise der Bevölkerung Zustimmung zum Bau signalisiert hatten, widmete sich ein 1926 eigens gebildeter Wasserleitungsausschuss der Umsetzung. Da bei einer Probebohrung östlich der damaligen landwirtschaftlichen Lehranstalt – heute HLT Retz – genug einwandfreies Trink- und Nutzwasser gefunden wurde, beschloss man am 21. Dezember 1927, nach Aufnahme von Darlehen bei der NÖ Landesregierung und der Sparkasse Retz, den Bau der Anlage.

Inbetriebnahme nach nur elf Monaten Bauzeit

Der gesamte Bau wurde in einer erstaunlich kurzen Zeit von wenigen Monaten ausgeführt. Die Wasserversorgungsanlage umfasste einen Hoch- und einen Tiefbehälter samt Pumpenhaus, Entsandungs- und Enteisungsanlage, zwei Bohrbrunnen und Rohrleitungen mit einer Gesamtlänge von 5,3 Kilometern sowie 183 Hausanschlüsse, 21 Oberflur- und drei Unterflurhydranten.

Der gesamte Bau wurde am 29.10. 1928 beendet. Nach erfolgreicher Druckprobe konnte die Wasserversorgungsanlage am 1. November 1928 ihren Betrieb aufnehmen. Die offizielle Eröffnung erfolgte am 19. Jänner 1929. Unter den Festgästen befand sich auch der neugewählte Bundespräsident Wilhelm Miklas, für den die Reise nach Retz die erste offizielle Dienstreise außerhalb Wiens war.

Die offizielle Einladung zur feierlichen Eröffnung der Wasserversorgungsanlage in Retz am 19. Jänner 1929. Foto: Foto Stadtarchiv Retz

Der Bundespräsident und Landeshauptmann Karl Buresch wurden am Bahnhof von Vertretern der Stadtgemeinde mit Vizebürgermeister Ferdinand Reckendorfer an der Spitze begrüßt. Nach der Fahrt durch die festlich geschmückte Stadt empfing Bürgermeister Apeldauer mit der gesamten Gemeindevertretung den Bundespräsidenten am Hauptplatz.

In einem Festakt im Rathaussaal, der mittels Lautsprecher auf den Hauptplatz übertragen wurde, fand die Weihe der neuen Wasserleitung durch Stadtpfarrer Johann Timmelmayer und die offizielle Eröffnung durch Miklas statt. Der Bürgermeister überreichte dem Bundespräsidenten in einem silbernen Becher einen Trunk frischen Wassers aus der neuen Leitung. Am Ende der Feier wurde Apeldauer für seine zahlreichen Verdienste mit dem großen Verdienstzeichen der Republik Österreich gewürdigt.

Apeldauer bezeichnete den kommunalen Meilenstein als „Lebensbedürfnis“ der Stadt Retz. Dieses Bedürfnis ist heute eine Selbstverständlichkeit und nicht mehr wegzudenken.

Zu verdanken ist dies einer zukunftsweisenden Innovationskraft, die den Wasserleitungsbau möglich machte, der für Retz ein wichtiger Schritt in die Moderne war.

