Rückblick auf Groß-Enzersdorfer Geschichte: Mauer prägt die Stadt

Die Gemeinde blickt auf eine gut tausendjährige Geschichte zurück. Bereits 1021 wurde die „insulę Sahsonoganc“, die Insel Sachsengang, in einer Schenkung Kaiser Heinrich II. an das Kloster Weihenstephan erwähnt. Heute umfasst das Gemeindegebiet Groß-Enzersdorf, Oberhausen, Probstdorf, Wittau, Franzensdorf, Rutzendorf, Mühleiten und Schönau an der Donau.

Eine der längsten Stadtmauern Niederösterreichs umgibt die Stadt Groß-Enzersdorf, von den Bewohnern liebevoll „Stadtl“ genannt. Zwei Weltkriege hat die bis zu 1,40 Meter dicke Mauer fast unbeschadet überstanden. Bis im Jänner 2020 ein Autobus der Linie 26A beim Wiener Tor in die Stadtmauer krachte. Dank des tatkräftigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr und der Mitarbeiter des Bauhofes konnte nach Freigabe durch das Bundesdenkmalamt der zerstörte Teil abgetragen werden. Zu Beginn des heurigen Jahres begann der Wiederaufbau.

Das ehemalige Bezirks-Armen und -Siechenhaus, erbaut im Jahr 1899, überstand eine Brandkatastrophe im Jahr 2005 nicht so gut. Lange Zeit stand das Gebäude leer, im Vorjahr wurde es abgerissen. Über Jahrzehnte verbrachte kranke, alleinstehende Menschen dort ihre letzten Tage. Viele davon sind auch am Stadtfriedhof begraben. 1935 erhielt das Haus durch den Umbau des Dachbereiches und mit Mansarden das bis zuletzt gültige Erscheinungsbild. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges diente es als Unterkunft für die russische Besatzungsmacht. Später errichtete die Stadtgemeinde darin Sozialwohnungen.

Im November 1935 erfolgte die Grundsteinlegung für den Bau der Kaserne, damals in Erinnerung an Feldmarschall Graf Conrad von Hötzendorf genannten „Conrad-Kaserne“. 1936 bezog das Infanterie-Bataillon II/5 dort Quartier. Mit dem Anschluss Österreichs 1938 nahm die deutsche Luftwaffe Besitz von dem Gebäude. In der Besatzungszeit war es Truppenquartier für russische Soldaten, dann rückten nach deren Abzug bereits 1956 die ersten Jungmänner zum neu aufgestellten Bundesheer in die Kaserne ein.

Die seit 1966 „Smola-Kaserne“ genannte militärische Einrichtung bestand bis zur Heeresreform 2007 und wurde dann verkauft. Seit 2008 sind dort ein Gymnasium, das Rote Kreuz, eine Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft und die Polizei untergebracht.

An die 150 jüdische Bürger wurden bei den Novemberpogromen 1938 aus ihren Häusern geholt und in Konzentrationslagern deportiert. Viele überlebten das nicht. Einer von ihnen, Karl Katz hatte Glück. Katz, bis dahin Tierarzt in der Stadt und letzter Vorsteher der „Israelitischen Kultusgemeinde Groß-Enzersdorf“, wurde von der Gestapo ausgewiesen und arbeitete dort als Regierungstierarzt. Später übersiedelte die Familie nach New Jersey, USA.

Ein Relikt aus der Zeit der Nationalsozialisten dient heute als Naherholungsgebiet – der Donau-Oder-Kanal. 1940 begann man mit dem Bau in Groß-Enzersdorf und in Polen. Von den geplanten 236 wurden gerade einmal 5 Kilometer gebaut. Ab Anfang der 1960er-Jahre wurden an den Ufern Bungalows errichtet. Ein Teil des Kanals liegt im Nationalpark Donau-Auen und ist naturbelassen.

Heute ist Groß-Enzersdorf eine der fünf Städte im Bezirk. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen wie das Konzert in der Au. Geschichtlich Interessierte können sich am Erlebnispfad auf eine Zeitreise begeben oder sich bei Stadtführungen informieren. Das Bildungsangebot umfasst Schulen unterschiedlicher Ausrichtung. Zweimal wöchentlich ist Markttag – am Mittwoch der Wochenmarkt und Samstag der Frischemarkt.

