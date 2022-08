Stronach-Akademie: Erst Hollabrunn, dann Weltstar

Werbung

Ganz Österreich war im vergangenen Sommer im Fußballfieber, erst in der Verlängerung schied die rot-weiß-rote Auswahl im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen den späteren Sieger Italien aus.

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren nahmen die ÖFB-Kicker an einem Großereignis teil, das war zum letzten Mal Ende der 1970er, Anfang der 1980er-Jahre der Fall. Das Herz der Mannschaft bildete dabei ein Kreis von Spielern, der in Hollabrunn ausgebildet wurde.

Denn vor über 20 Jahren legte der legendäre Milliardär, Austria-Wien-Mäzen und kurzzeitige Bundesliga-Präsident Frank Stronach den Grundstein für eine der erfolgreichsten Talentschmieden des Landes. 2000 wurde seine Akademie in der Bezirkshauptstadt ins Leben gerufen, die bis zu ihrem Ende 2009 spätere Stars wie David Alaba oder Aleksandar Dragovic produzierte.

Alles begann im Herbst 1999, als Stronach Hollabrunn erstmals erwähnte, „weil es meiner Idealvorstellung zu 90 Prozent nahekommt und dort die besten Leute sind“.

Müller und Schörg als treibende Kräfte

Die Bewerbung um die Installierung einer Fußballakademie ging auf die Initiative vom damaligen Direktor Eduard Müller und SPI-Leiter Karl Schörg zurück, die schon seit Jahren erfolgreich mit der Wiener Austria zusammenarbeiteten. Im Sommer bzw. Herbst 2000 ging es offiziell los, die Frank-Stronach-Akademie, kurz FSA, sorgte Jahr für Jahr für ein unerschöpfliches Reservoir an Talenten.

Egal ob Alaba, Dragovic, Okotie oder Ulmer, sie war in diesen Tagen das Maß aller Dinge, was die Ausbildung im heimischen Fußball anging, dementsprechend hoch war der Output. Ihre Nachwuchsmannschaften, liebevoll „Mustangs“ genannt, dominierten die ÖFB-Nachwuchsbewerbe und lockten auch viele Top-Talente aus der Region an.

Die ganze Region profitierte davon

Bekanntestes Beispiel ist der Wullersdorfer Markus Suttner, der erst diesen Sommer seine Profikarriere beendete. Internationale Turniere mit namhaften Teams rundeten das Vorzeigeprojekt ab.

Doch nach neun Jahren war dann überraschend Schluss. Die Kommission der Bundesnachwuchszentren erteilte der FSA zu Jahresanfang 2009 keine neue Lizenz mehr, da anno dazumal in Niederösterreich mit der Südstadt und St. Pölten bereits zwei Nachwuchsakademien vorhanden waren. FSA-Leiter Schörg war damals fassungslos: „Die Akademie war die beste, sie hat jedes Ranking turmhoch gewonnen. Der FC Bayern hat uns beneidet.“ Und der Hollabrunner Fußball versank in einen „Dornröschenschlaf“, aus dem er bis heute nicht mehr aufgewacht ist.

