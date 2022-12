103. Geburtstag gefeiert: "In Schwung bleiben, positiv denken"

Direktorin Regina Maria Berger gratulierte mit einem bunten Blumenstrauß und einer Torte zu diesem großen Ehrentag. Neben der Familie der Jubilarin stellten sich Marianne Prinz (BH Hollabrunn), Gemeinderat Thomas Bauer, Ehrenamtsmanagerin Elisabeth Schönhofer und Diakon Heribert Auer ein, um Hermine Kuszalik zu feiern.

Sie blickt auf ein bewegtes Leben zurück, erlebte als Erwachsene den Zweiten Weltkrieg, Währungsumstellungen und vieles mehr. Musik, Sport und Tanz begleiteten sie stets. So lautet ihre Antwort auf die Frage nach dem Geheimrezept, ein so hohes Alter zu erreichen: "Sich bewegen, körperlich in Schwung bleiben, sich geistig fit halten, vielseitige Interessen haben und positiv denken!“

Bis heute interessiert sie sich für Sportübertragungen im Fernsehen. Ihre größte Leidenschaft aber war das Tanzen. Die Besuche ihrer Tochter Karin sind wichtige und willkommene Momente und erfüllen sie mit großer Freude.

Die im Herzen jung gebliebene Seniorin lebt seit 2016 im PBZ, fühlt sich dort sehr wohl und freut sich über jeden weiteren schönen Tag.

