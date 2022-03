126 Mädchen und Burschen zeigten ihr Feuerwehr-Wissen

Werbung

"Alle Jugendlichen konnten das Bewerbsziel erreichen, auch wenn die Vorbereitung nur unter erschwerten Umständen möglich war", freut sich Sandra Grafeneder. Die Feuerwehrfrau leitete den Wissenstest der Jugendfeuerwehr, der in Göllersdorf über die Bühne ging.

Insgesamt traten 126 Mädchen und Burschen an. Der Wissenstest gliederte sich je nach Alter der Jugendlichen in verschiedenen Stationen. Fragen zur Organisation der Feuerwehr, zu Dienstgraden, richtiges Verhalten in Notfällen, zu Geräten und vieles mehr schriftlich oder mündlich musste beantwortet werden. In der Stufe Gold muss auch der Umgang mit Feuerlöschern praktisch vorgezeigt werden.

Maskenpflicht und Einbahnsystem

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Reinhard Scheichenberger, die vier Abschnittsfeuerwehrkommandanten, viele weitere Feuerwehrfunktionäre und Jugendsponsor Franz Dastl machten sich vor Ort ein Bild über den Feuerwehr-Nachwuchs.

"Es ist schön, dass wieder eine Veranstaltung wie diese möglich ist", bedankte sich Scheichenberger bei den Ausbildnern in den Feuerwehren und bei allen, die zum Erfolg des Bewerbs beigetragen haben. Und natürlich bei der Gemeinde und der Mittelschule Göllersdorf, wo der Wissenstest stattfand.

Aufgrund der Covid-Situation war Vorsicht geboten, die Feuerwehrjugendgruppen traten zu getrennten Zeiten an, im Gebäude galt Maskenpflicht und ein Einbahnsystem regelte den "Verkehr".

