In der Bezirkshauptstadt ist der Ablauf nach Wahlsprengel geregelt, um Schlangenbildungen vorzubeugen. In den Sprengeln der Stadt Hollabrunn sowie im Sprengel Breitenwaida ist die Aufteilung zudem nach Familiennamen aufgeteilt: A bis L im Stadtsaal, M bis Z in der Sporthalle.

Auch im Pulkautal wurden die Bewohner schon vor Tagen über das Prozedere, Ort und Uhrzeit der freiwilligen, kostenlosen Testung informiert. Eine elektronische Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung wäre wünschenswert, Anmeldungen vor Ort sind jedoch auch möglich. Ein Lichtbildausweis und die e-Card müssen mitgebracht werden.

In der Volks- und Mittelschule von Zellerndorf im Retzer Land werden 30 Personen pro Tag im Einsatz sein. Bürgermeister Markus Baier hofft auf zahlreiche Teilnahme. Franz Enzmann

Alberndorf (493 Anmeldungen bis Donnerstagnacht) stellt sein eigenes medizinisches Personal und braucht im Gegensatz zu anderen Ortschaften die Hilfe des Roten Kreuz nicht in Anspruch nehmen. Seefeld-Kadolz (317) und Mailberg (144) haben sich terminlich abgestimmt. So wird etwa in Seefeld-Kadolz am Samstag getestet und am Sonntag in Mailberg - aus dem einfachen Grund, da dort die gleiche Mannschaft vom Roten Kreuz die Testungen vornehmen wird. Feuerwehr oder Gemeindebedienstete übernehmen meist die Ordnungsdienste. Was für die Bürgermeister zuletzt noch unklar war: ob den Gemeinden die Kosten ersetzt werden.

"Gefahrlos Weihnachten feiern"

Massentests seien bereits in vielen anderen Ländern ein erfolgreich angewendetes Mittel zur Pandemiebekämpfung, sagt Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Bürgermeister in Wullersdorf: "Mittels Antigentests können ansteckende Personen auch symptomlos frühzeitig identifiziert werden. Die Tests sind kostenfrei, risikolos und tragen darüber hinaus zur Sicherung der Feiertage bei. Denn wer sich testen lässt und danach vorsichtig bleibt, kann gefahrlos Weihnachten mit seinen Liebsten feiern“, betont Hogl.

Alle seien angehalten, ein Zeichen des Zusammenhalts in ihren Gemeinden zu setzen.