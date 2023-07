Kunstprojekt im ehemaligen Hadreser Hanak-Haus

Unter dem Titel „(K)ein Ort“ beschäftigt sich die Gruppe „PIKT“, die aus sieben Künstlerinnen besteht, interdisziplinär mit einem unbewohnten und in Verfall begriffenen Haus in Haders, dem sogenannten Hanak-Haus.

Warum ist das Haus für die „PIKT“-Künstlerinnen - PIKT steht für „Projekte in Kunst und Therapie“ - so interessant? Es ist eine jener Häuser, in dem deutschstämmige Bürger, die im Jahr 1945 aus der nahe gelegenen Gemeinde Gerstenfeld (tschechisch Jecmenisté) vertrieben worden sind, Zuflucht fanden. Viele von ihnen sind zwar geblieben, doch ihre Spuren verschwinden zusehends aus dem Bewusstsein der Bevölkerung auf der österreichischen Seite. Auch die Gemeinde Gerstenfeld ist verschwunden, sie existiert seit 1945 nicht mehr, nur eine Gedenktafel erinnert daran, dass es sie einmal gegeben hat.

Die Künstlerinnen suchen im ehemaligen Hanak-Haus nach der Essenz von menschlichem Dasein. Sie tauchen ein in Thematiken der Vergänglichkeit, des Wegschauens, des Vergessens und der Erinnerung, des Grauens und der Hoffnung.

Nach der Idee und Konzept von Lizzy Mayrl wird der Ort mit künstlerischen Interventionen wie Fotografie, Video, Malerei, Grafik, Installation und Performance verwandelt und in einen Ort der Bedeutung transformiert.