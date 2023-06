14. Lipizzanergala Das Ballett der Weißen Hengste tanzt wieder am Heldenberg

Vor ihrer Sommerpause zeigen die Lipizzaner am Heldenberg ihr Können. Foto: Barbara Witzany

Am Samstag, 1. Juli, wird das berühmte „Ballett der Weißen Hengste“ bereits zum 14. Mal am Heldenberg, dem Trainingszentrum der Lipizzaner, in hochkarätigen Reitvorführungen die Hohe Schule der klassischen Reitkunst präsentieren.

Mittlerweile ist die Lipizzanergala ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Dependance am Heldenberg. Bevor sich die Hengste in ihren wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden, zeigen sie nochmals ihr Können - und das in einem ganz besonderen Ambiente. Man muss kein Pferdeliebhaber sein, um der Aura der klassischen Reitvorführung der edlen weißen Pferde und der elegant befrackten Bereiter zu erliegen, die zur Begrüßung ihren Hut ziehen, um danach zum Klang klassischer Wiener Musik gleichsam über den Boden zu schweben. Stargeigerin Barbara Helfgott ist mit dem Ensemble „Rondo Vienna“ zu Gast. Sie hat schon 2018 das Publikum dieser Gala mit ihrer Kunst begeistert. Das ausschließlich aus Musikerinnen bestehende Ensemble wird abwechselnd mit den weißen Stars der Spanischen Hofreitschule auftreten. Seit Jahren treten diese Künstlerinnen in den bedeutenden Konzertsälen, wie dem Wiener Konzerthaus, der Alten Oper Frankfurt oder dem Gewandhaus in Leipzig auf. Getragen wird das Orchester von den virtuosen Sololäufen der Stargeigerin Barbara Helfgott. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.derheldenberg.at. Stargeigerin Barbara Helfgott war mit dem Ensemble Rondo Vienna schon 2018 am Heldenberg. Foto: Barbara Witzany