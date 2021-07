Insgesamt waren am Wochenende 151 Feuerwehrmitglieder aus 14 Feuerwehren mit 22 Fahrzeugen im Einsatz. Betroffene Gebiete waren Heufurth und Felling, das Gemeindegebiet von Ziersdorf und Göllersdorf sowie Minichhofen und Unterretzbach.

Es galt einige Keller auszupumpen, Verkehrswege und Abflüsse frei zu machen, Verklausungen zu entfernen. Zudem mussten eine Unterführung ausgepumpt und verschiedene Sicherungsmaßnahmen gesetzt werden.

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger betont: „Wir haben die Wetterlage laufend genau beobachtet und auch die Bereichsalarmzentrale in Hollabrunn besetzt. Die Feuerwehren in NÖ sind gut gerüstet, um Unwetterschäden rasch beheben zu können. Sollte weitere Hilfe in einem der schwer betroffenen Bezirke in NÖ benötigt werden, so können wir innerhalb von wenigen Stunden eine vollständige Katastrophenhilfsdienstbereitschaft entsenden. Das sind über 200 Feuerwehrmitglieder mit 35 Fahrzeugen, darunter auch Spezialgeräte wie Großpumpen, Wechselladesysteme und Teleskoplader.“