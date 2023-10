Pfadfinder Hollabrunn: 90 Jahre und kein bisschen leise

Beim Jubiläumsfest konnte man sich wieder einmal vom Fleiß, der Emsigkeit, der Kreativität und Kochkunst der Pfadfinder überzeugen. Gruppenleiterin Barbara Sturmlechner teilte einleitend die neun Jahrzehnte des Bestehens in drei Etappen: Vor 90 Jahren fand die Gründung der Hollabrunner Pfadfinder statt. Vor 60 Jahren wurde die Mädchengruppe von der bekannten Gymnasiallehrerin Erika Neumayr gegründet. 30 Jahre später zog die Pfadfindergruppe - nach vielen Umzügen - endlich in ein eigenes Heim am Sandweg, jetzt Robert Löfflerstraße.

Schlussendlich wurde nun das neue Pfadfinderheim am Hubertusplatz zur endgültigen Heimat mit Haus und Grund. Dieses Sesshaftwerden verdanken die Scouts der Stadtgemeinde Hollabrunn und der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse, deren Vertreter Vizebürgermeister Kornelius Schneider und Klaus Hebenstreit zugegen waren, aber auch den zahlreichen Sponsoren und Freunden der Gruppe.

Dokumente aus 90 Jahren im Clubraum

Barbara Sturmlechner verwies noch auf die Weinbar, das Kuchenbuffet und das Speisezelt. So gab es auch Pizza aus dem selbst gebauten Holzbackofen. Im Hintergrund hatten sich bereits die „Lost Boy Scouts“ formiert, die irische Lieder zu Gehör brachten. Im Clubraum konnte man anhand von Exponaten aus dem Archiv von Heinrich Zecha einige alte „Schätze“ - Patrouillen-Logbücher, Fotobücher, Zeitungsausschnitte und Fotos aus 90 Jahren - in Ruhe betrachten.

Derzeit besteht die Pfadfindergruppe Hollabrunn aus 150 Mitgliedern, davon 100 Kinder. Diese waren natürlich im Mittelpunkt des Festes, durften das Datum des Pfadfinderversprechens auf Kugeln malen, stellten Sticker her, boten sie an und beteiligten sich am Bingo, wobei sie immerhin 25 Fragen beantworten und eine gute Tat vollbringen mussten. Die Kleinsten tobten in der Hüpfburg und die Größeren entspannten sich schon einmal im Lagerliebesnest, eingebaut in eine Jurte.

Gut Pfad! Auf die nächsten 90 Jahre!